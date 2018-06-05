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بنك الطعام يقدم دعماً غذائياً لمرضى الفشل الكلوي والسرطان بمؤسسة الشفقة
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بنك الطعام يقدم دعماً غذائياً لمرضى الفشل الكلوي والسرطان بمؤسسة الشفقة
[05/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
أكد رئيس المجلس الأعلى لبنك الطعام محمد صلاح دعم البنك لمؤسسة الشفقة لرعاية مرضى الفشل الكلوي والسرطان لما تقدمه من خدمات إنسانية وصحية واجتماعية للمرضى.

  وأوضح صلاح خلال زيارته للمرضى في المؤسسة ومعه مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة مجيب الفاتش ، أن البنك سيقدم دعماً غذائياً لمطبخ المؤسسة كما سيوفر الغذاء للمرضى والنزلاء بدار المؤسسة .

  وأشاد بالخدمات الصحية النوعية والاجتماعية التي تقدمها مؤسسة الشفقة للمرضى ، معربا عن أمله في أن تتوسع خدماتها لتشمل أكبر عدد من مرضى الفشل الكلوي والسرطان خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

ودعا رئيس المجلس الأعلى لبنك الطعام رجال المال والأعمال والخيرين إلى دعم المؤسسة لتواصل جهودها في رعاية مرضى الغسيل الكلوي و السرطان .

 من جانبهما ثمن رئيس مؤسسة الشفقة واثق القرشي ومديرها التنفيذي منصور القطريفي إلى مساهمة بنك الطعام في التخفيف من معاناة المرضى في الدار التابع للمؤسسة ، من خلال تقديم الغذاء الذي يعد الركيزة الأساسية لاستمرار المؤسسة في  تسكينها  للمرضى ورعايتهم .

 وأشادا بهذه اللفتة الإنسانية من قبل القائمين على بنك الطعام ومكتب الشؤون الاجتماعية بالأمانة لدعم المؤسسة التي تقدم خدمات لأكثر من أربعة آلاف و 600 مريض .



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