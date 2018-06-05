زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي [05/يونيو/2018] موسكو-سبأ:

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في كلمة لها أمام جمعية الحوار الفرنسي الروسي في باريس: “يسألوننا لماذا نعرض الأسلحة.. هناك سببان أولاً خلف القرن العشرون 20 مليون قتيل في بلدنا وهذا مجموع السكان في بلد أوروبي متوسط وحدث هذ قبل 70 عاما .. ثانياً عندما انفتحنا على العالم في ثمانينات القرن العشرين أبدينا الرغبة في وضع العالم على أسس جديدة أسس السلام والجيرة الطيبة والتعاون وإنهاء الحروب الباردة ولكننا وقعنا في خديعة” مضيفة: “إننا نقول حين نعرض أسلحتنا إن ما حدث في القرن العشرين لن يتكرر”.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية في شهر آذار الماضي أن أي اعتداء بالسلاح النووي ضد روسيا أو حلفائها سيلقى الرد الفوري مشددا على أن روسيا لا تهدد أحدا بأسلحتها وإنما تقتنيها لتحمي بها مصالحها وستواصل تطوير قدراتها الدفاعية التي ستشكل ضمانا للسلام في العالم.







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