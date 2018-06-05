​مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 16ر0 بالمائة [05/يونيو/2018] مسقط –سبأ: أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (16ر4592) نقطة مرتفعًا بـ (21ر7) نقطة وبنسبة (16ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (95ر4584) نقطة.



وقد بلغت قيمة التداول مليونين و(655) ألفًا و(795) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (5ر24) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(133) ألفًا و(63) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (010ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (53ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (356) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (42ر13) بالمائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (714) ألف ريال عماني أي ما نسبته (88ر26) بالمائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (357) ألف ريال عماني وبنسبة (46ر13) بالمائة.







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