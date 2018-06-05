​الاحتلال الإسرائيلي يعتقل وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني [05/يونيو/2018] القدس المحتلة-سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة الفلسطينية صبري صيدم بعد خروجه من مستشفى المطلع في القدس المحتلة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن الوزير صيدم كان يشارك في حفل تخريج الفوج الثاني لطلبة (الإصرار) من مرضى السرطان والفشل الكلوي في مستشفى المطلع قبل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.



إلى ذلك قال مصدر فلسطيني إن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وقامت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني بجروح فيما اصيب فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية عوريف جنوب نابلس.



وأشار المصدر إلى اعتقال قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من بلدة تقوع وفلسطينيين اثنين جنوب نابلس فيما اعتقلت 12 مصليا من أمام الجامع القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك وسط أجواء شديدة التوتر تسود باحات الحرم القدسي.



وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلى اعتقلت امس 11 شابا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.





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