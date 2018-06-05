صلح قبلي في ريدة بعمران ينهي قضية قتل بين آل المطري و آل بهجة [05/يونيو/2018]



عمران - سبأ:

أنهى صلح قبلي بمحافظة عمران تقدمه أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة صالح زمام المخلوس قضية قتل بمديرية ريدة بين أسرتي آل المطري و آل بهجة.



وفي الصلح القبلي الذي حضره الشيخ محمد فراص والشيخ عبد العزيز خرفشة وعدد من المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية .. أعلن أولياء دم المجني عليه صدام مرشد بهجة العفو التام والتنازل لوجه الله عن الجاني محمد ناجي المطري حقناً للدماء وتوحيداً للجهود في مواجهة العدوان.



فيما أكد أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس أهمية تجاوز الخلافات والثارات وحل المشاكل الاجتماعية وإنهاء قضايا الثأر وتعزيز التلاحم الشعبي والتعاون بين أبناء المجتمع.



ودعا الجميع إلى تعزيز الصمود ورفد جبهات الساحل الغربي بالمال والعتاد .. مشيراً إلى أهمية وحدة الصف والتلاحم الوطني في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وثمن الأمين العام المساعي والجهود الحثيثة التي بذلت من قبل المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية لتقريب وجهات النظر بين الأسرتين وحل القضية بطرق أخوية بعيداً عن لغة السلاح .



وأشاد الحاضرون في الصلح القبلي بالموقف المشرف لأسرة المجني عليه صدام مرشد بهجة والتنازل لحل القضية عن قناعة لتجاوز الخلافات والعمل على توحيد الصفوف وترسيخ مبادئ التسامح والإخاء .





سبأ