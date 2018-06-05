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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - يونيو - 2018 الساعة 02:19:04م
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استشهاد 10 مدنيين على الأقل في مجزرة جديدة “للتحالف الدولي” بالريف الجنوبي للحسكة
[05/يونيو/2018] دمشق-سبأ:
ارتكبت طائرات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة مجزرة جديدة بحق السوريين هي السادسة منذ بداية الشهر الماضي استشهد فيها 10 مدنيين على الأقل بينهم نساء وأطفال في قرية جزاع بالريف الجنوبي للحسكة.

 

وأفادت مصادر أهلية لوكالة الانباء السورية /سانا/  بأن طائرات “التحالف الدولي” قصفت منازل المواطنين في قرية جزاع شمال الدشيشة بالريف الجنوبي لمدينة الشدادي ما تسبب باستشهاد 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال ودمار كبير في الممتلكات العامة والخاصة.

 

وأشارت المصادر إلى أن “التحالف الدولي” كثف من اعتداءاته خلال الأيام الأخيرة على التجمعات السكانية بريف الشدادي الجنوبي الشرقي حيث يتعمد تدمير منازل المدنيين ولا سيما في القرى التي رفض أهلها الانضمام إلى ميليشيا “قسد”.

 

ولفتت المصادر إلى نزوح مئات العائلات خوفا من تجدد الاستهداف الجوي والمدفعي الأمر الذي أدى إلى أوضاع إنسانية مأساوية للمهجرين من قراهم.

 

واستشهد وجرح أمس الأول 4 مدنيين على الأقل جراء اعتداء طائرات تابعة “للتحالف الدولي” على قرية “حسن العلي” جنوب شرق مدينة الشدادي وذلك بعد أقل من 24 ساعة من ارتكابها مجزرة بحق أهالي قرية ذيب هداج استشهد خلالها 8 مدنيين من عائلة عواد اللطيف عرف منهم محمد العوده وأخوه حبيب ووالدته.

 

وارتكب “التحالف الدولي” منذ تشكيله بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن في عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي عشرات المجازر أسفرت عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين إضافة إلى استهدافه البنى التحتية من جسور ومنشآت حيوية في أرياف دير الزور والحسكة وتدميره مدينة الرقة بشكل شبه كامل وتهجير مئات الآلاف من سكانها.




سبأ
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