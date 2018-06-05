إلقاء القبض على اثنين من مروجي الإشاعات ومنشورات العدوان بالمحويت [05/يونيو/2018] المحويت - سبأ:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المحويت القبض على اثنين من مروجي الإشاعات ومنشورات العدوان والمحرضين ضد الدولة والجيش واللجان الشعبية بالمحافظة .



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رجال الأمن بمديرية الطويلة ضبطوا المدعو( ع .ا . ص . ا ) من أهالي مديرية حفاش وذلك على خلفية قيامه بالتحريض ضد الدولة و الجيش واللجان الشعبية ، وكذا قيامه بتوزيع منشورات تخدم العدوان وتبث الكراهية بين أبناء الوطن .



وأكد المصدر أنه تم حجز الشخص المضبوط لإجراء التحقيقات معه .



وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت المدعو ( ا . ع . ا ) في مديرية ملحان لقيامه بالترويج لأكاذيب إعلام العدوان بشكل ممنهج وعلني .



وأهابت الأجهزة الأمنية بالمواطنين الإبلاغ عن كل من يمارس هذه الأعمال التخريبية .



وأكدت أنها ستعاقب كل من يقوم بأي عمل يخدم العدوان أو يسيء لمؤسسات الدولة والجيش واللجان الشعبية بأي شكل من الأشكال وفق القوانين النافذة التي تخول للمؤسسة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمن واستقرار المجتمع .





سبأ