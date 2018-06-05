مناقشة وضع القطاع الزراعي في أمسية لوزارة الزراعة بصنعاء [05/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

نظمت وزارة الزراعة والري أمسية لمناقشة وضع القطاع الزراعي وتعزيز صموده في مواجهة العدوان والحصار .



وركزت الأمسية على عدد من المحددات المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في الأمن الغذائي ، مؤكدة ضرورة تعاون جميع العاملين والقطاعات الزراعية لتحقيق أهداف واتجاهات الوزارة وأهمية تنسيق الجهود بالقطاعات المختلفة الحكومية و الخاصة والتعاونية .



وشددت الأمسية على ضرورة التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية العاملة في اليمن من خلال برامج مشتركة بما يكفل ديمومة واستمرارية العلاقة الوثيقة بين المنظمات بمختلف توجهاتها التنموية .



واعتبرت أن الاهتمام بالخدمات الزراعية كالتسويق الزراعي والإرشاد ووقاية النباتات تمثل أحد العوامل المساهمة في زيادة وتحسين إنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية واللازمة لتوفير الأمن الغذائي .



وفي الأمسية أشار وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن إلى أن الوزارة تعاني من جملة من التحديات والمعوقات نتيجة الحصار والعدوان ما يتطلب من الجميع التكاتف والتعاون لتجاوزها لمواصلة أنشطة وبرامج التنمية الزراعية .



وأكد ضرورة تكاتف الجهود ومضاعفتها والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين للمساهمة في استقرار الوضع المعيشي .



من جانبه أكد نائب وزير الزراعة المهندس ماجد المتوكل أنه سيتم في المرحلة القادمة تفعيل الضوابط والإجراءات المتعلقة باستيراد وتنظيم المبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتركيز على إيجاد شراكة فاعلة مع القطاع الخاص والجمعيات الزراعية والتنموية باعتبارهم شركاء أساسيين في تنمية القطاع الزراعي .



حضر الأمسية وكلاء الوزارة وعدد من المسئولين ومدراء العموم .





