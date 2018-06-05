أهلي صنعاء يتأهل إلى نهائي ملتقى الوحدة الرمضاني [05/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

تأهل فريق أهلي صنعاء إلى نهائي بطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن منافسات الملتقى الرمضاني الثاني .



وجاء تأهل الأهلي إثر فوزه على منتخب تعز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات دور النصف النهائي للبطولة .



وقد أنهى الأهلي شوط المباراة الأول متقدماً بهدف سجله لاعبه وحيد الخياط من تسديدة بعيدة عند الدقيقة الـ 29 ، فيما أضاف فؤاد العميسي الهدف الثاني مطلع الدقيقة الـ 60 من زمن المباراة .



واختتم أحمد ضبعان الثلاثية الأهلاوية عند الدقيقة الـ 81 ، فيما سجل هدف منتخب تعز الوحيد ، لاعبه يونس محمد علي في الدقيقة الـ 85 .



بهذه النتيجة غادر منتخب تعز منافسات البطولة ، فيما ينتظر الأهلى المتأهل إلى النهائي الفائز من مباراة العروبة ووحدة صنعاء التي ستقام اليوم.





