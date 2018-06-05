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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - يونيو - 2018 الساعة 02:19:04م
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  محلي
أهلي صنعاء يتأهل إلى نهائي ملتقى الوحدة الرمضاني 
[05/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
تأهل فريق أهلي صنعاء إلى نهائي بطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن منافسات الملتقى الرمضاني الثاني .

 وجاء تأهل الأهلي إثر فوزه على منتخب تعز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات دور النصف النهائي للبطولة .

وقد أنهى الأهلي شوط المباراة الأول متقدماً بهدف سجله لاعبه وحيد الخياط من تسديدة بعيدة  عند الدقيقة الـ 29 ، فيما أضاف فؤاد العميسي الهدف الثاني مطلع الدقيقة الـ 60 من زمن المباراة .

 واختتم أحمد ضبعان الثلاثية الأهلاوية عند الدقيقة الـ 81  ، فيما سجل هدف منتخب تعز الوحيد ، لاعبه  يونس محمد علي في الدقيقة الـ 85 .

بهذه النتيجة غادر منتخب تعز منافسات البطولة ، فيما ينتظر الأهلى المتأهل إلى النهائي الفائز من مباراة العروبة ووحدة صنعاء التي ستقام اليوم.
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