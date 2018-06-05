|
طيران العدوان يستهدف نجران وثلاث محافظات بـ 13 غارة
[05/يونيو/2018] محافظات - سبأ:
استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي محافظات صعدة وحجة والحديدة وقطاع نجران يوم أمس بـ 13 غارة .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على الخط العام بمديرية عبس محافظة حجة ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح آخر .
وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي غارة على مديرية غمر و غارتين على الطريق العام بمنطقة مران في مديرية حيدان ، واستهدف بغارتين حفار مياه في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء .
وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .
وذكر المصدر أن طائرة أمريكية بدون طيار شنت ثلاث غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف ، وشن الطيران الحربي المعادي ثلاث غارات على كسارة الشميري بمديرية باجل في محافظة الحديدة .
وحسب المصدر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارة على موقع الطلعة في قطاع نجران .
سبأ