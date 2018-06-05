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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - يونيو - 2018 الساعة 12:52:27م
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 طيران العدوان يستهدف نجران وثلاث محافظات بـ 13 غارة
[05/يونيو/2018] محافظات - سبأ:
استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي محافظات صعدة وحجة والحديدة وقطاع نجران يوم أمس بـ 13 غارة .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على الخط العام بمديرية عبس محافظة حجة ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح آخر .

وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي غارة على مديرية غمر و غارتين على الطريق العام بمنطقة مران في مديرية حيدان ، واستهدف بغارتين حفار مياه في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء  .

وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وذكر المصدر أن طائرة أمريكية بدون طيار شنت ثلاث غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف ، وشن الطيران الحربي المعادي ثلاث غارات على كسارة الشميري بمديرية باجل في محافظة الحديدة .

وحسب المصدر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارة على موقع الطلعة في قطاع نجران .


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