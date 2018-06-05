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أمانة العاصمة تدعو للمشاركة في حملة التوعية والنظافة ''ابدأ''
[05/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:



دعت أمانة العاصمة المؤسسات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف شرائح المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في حملة التوعية والنظافة " ابدأ " ظهر اليوم الثلاثاء تحت شعار “ نظافة عاصمتنا ..عنوان عزتنا ”.

وأكد أمين العاصمة حمود محمد عُباد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حرص قيادة أمانة العاصمة على جعل بيئة صنعاء التاريخ والحضارة نظيفة ونموذجية ومشرفه وعنوانا لساكنيها .
وقال" إن تنفيذ أمانة العاصمة لحملات التوعية والنظافة يؤكد مدى الإهتمام بنظافة العاصمة صنعاء ورفع مستوى الوعي البيئي في أوساط شرائح المجتمع".
ولفت إلى أن الحملة والمشاركة فيها يعد عملا وطنيا تطوعيا يظهر العاصمة بمظهر حضاري يليق بمكانتها التاريخية.
فيما أشارت مدير مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة أروى رباد إلى أن حملة " ابدأ " تهدف لتعزيز الشراكة المجتمعية والمؤسساتية في التوعية والحفاظ على النظافة وحماية البيئة.
وأوضحت أن الحملة ستدشن في مرحلتها الاولى ظهر اليوم في مديريتي التحرير وصنعاء القديمة وستستمر لمدة يومين.

ودعت رباد الجميع إلى التفاعل والمشاركة في هذه الحملة بما يعزز من نظافة العاصمة صنعاء وحماية البيئة فيها.

سبأ
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