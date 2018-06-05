محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية لإحياء الذكرى الأولى للشهيد حسين السقاف







نظمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب أمسية رمضانية لإحياء الذكرى السنوية الأولى لإستشهاد اللواء حسين قاسم السقاف .



وألقيت في الأمسية التي حضرها وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية كلمات وقصائد شعرية أكدت في مجملها على الأدوار الوطنية للشهيد السقاف ومواقفه في الدفاع عن الوطن ومواجهة الغزاة والمحتلين .



واستعرضت الكلمات مناقب الشهيد السقاف وحياته الحافلة بالنضال الوطني حتى استشهاده في جبهة صرواح العام الماضي.

وأكد المشاركون في الأمسية أهمية النفير العام لرفد الجبهات بالمال والرجال خصوصا جبهة الساحل الغربي والتصدي للعدوان السعودي ومرتزقته ومحاربة المرجفين وعملاء العدوان.



حضر الأمسية عددا من مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات وزملاء ومحبي الشهيد.

سبأ [05/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:وألقيت في الأمسية التي حضرها وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية كلمات وقصائد شعرية أكدت في مجملها على الأدوار الوطنية للشهيد السقاف ومواقفه في الدفاع عن الوطن ومواجهة الغزاة والمحتلين .واستعرضت الكلمات مناقب الشهيد السقاف وحياته الحافلة بالنضال الوطني حتى استشهاده في جبهة صرواح العام الماضي.وأكد المشاركون في الأمسية أهمية النفير العام لرفد الجبهات بالمال والرجال خصوصا جبهة الساحل الغربي والتصدي للعدوان السعودي ومرتزقته ومحاربة المرجفين وعملاء العدوان.حضر الأمسية عددا من مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات وزملاء ومحبي الشهيد.سبأ