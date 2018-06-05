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اللجنة المنظمة تدعو للاحتشاد الجمعة القادمة بصنعاء لإحياء يوم القدس العالمي
[05/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
دعت اللجنة المنظمة أبناء الشعب اليمني إلى الاحتشاد لإحياء يوم القدس العالمي بعد صلاة الجمعة القادمة في شارع الستين الشمالي بالعاصمة صنعاء.
وأكدت اللجنة المنظمة للفعالية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على أهمية المشاركة الواسعة للتأكيد على وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني وأن فلسطين هي القضية المركزية للأمة والتنديد بجرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية.
سبأ