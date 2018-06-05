مصدر عسكري: عمليات هجومية في عدة جبهات تكبد العدو خسائر فادحة [05/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عمليات هجومية تكتيكية في عدة جبهات في إطار الاستراتيجية العسكرية لإستنزاف العدو وإعادة رسم خارطة المواجهة وفق مقتضيات المرحلة الحالية.



أوضح مصدر عسكري بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا في جبهة الاجاشر عمليات إغارة نوعية حققت أهدافها في التبة الرملية ومحيطها.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبل عزان بجيزان وتكبيدهم عدد من القتلى والجرحى واغتنام أسلحة.



وبين المصدر أن الجيش واللجان الشعبية دمروا آليتين عسكريتين لمرتزقة العدوان باستهداف تجمع للعدو في المهاشمة بالجوف كما تم استهداف تجمعات المرتزقة في الخنجر وشرق المهاشمة بصواريخ الكاتيوشا محققة إصابات مباشرة.



وفي جبهة الساحل الغربي كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية مسنودين بأحرار تهامة والقبائل زحفا مكثفا شرق الجاح وتدمير طقمين عسكريين بحملوتهما من المرتزقة والعتاد الحربي، كما تم تدمير مدرعة بصاروخ موجه ومصرع طاقمها.



وفي جبهة الحدود بنجران استهدف قصف مدفعي تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في القيادة وعدة تباب قبالة منفذ الخضراء مخلفا قتلى وجرحى في صفوف قوات العدو .. لافتا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت للمكان المستهدف لإجلاء القتلى والجرحى.



وفي جبهة جيزان أوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان الشعبية قبالة جبل قيس، وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وإجبروهم على الانسحاب تاركين جثث القتلى وأسلحة متنوعة.

سبأ