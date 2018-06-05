الرئيس المشاط يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن استقبل الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. ماتيس:مساعدة بيونج يانج تتوقف على خطوة لا رجعة فيها لنزع السلاح النووي أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأحد أن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي. إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر. تكريم الفائزين في بطولة الوحدة للفروسية بنادي وحدة صنعاء (مصحح) اختتمت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز الحواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسية والهجن تحت شعار " خيولنا.. عودة على صهوة الوحدة والسلام".