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أمسية رمضانية بصعفان إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي
[05/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
احيت السلطة المحلية بصعفان محافظة صنعاء أمسية رمضانية بمنطقة الجرواح إحياء لذكرى إستشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
واكد وكيل المحافظة للقطاع الغربي أحمد الصماط، اهمية استلهام الدروس من شجاعة الإمام علي ومناصرته للدين الإسلامي وزهده وأخلاقه، سيما في مواجهة الطغاة.
ودعا في الامسية التي حضرها قيادات واعضاء السلطة المحلية والمشائخ والاعيان، إلى مواصلة التحشيد ودعم الجبهات وتعزيز عوامل الصمود ، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.
سبأ