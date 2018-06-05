أمسية بمديرية الشعر بإب تناقش دور المغتربين ورجال المال في مساعدة المعسرين [05/يونيو/2018] إب - سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية الشعر بمحافظة إب، الأوضاع في المديرية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار، ودور المغتربين ورجال المال في مساعدة الفقراء والمعسرين.



واستعرضت الأمسية احتياجات أبناء المديرية والصعوبات التي تعترض سير الأداء والسبل الكفيلة بمعالجتها، وكذا الجوانب المتصلة بتعزيز تماسك الجبهة الداخلية ورفد الجبهات للدفاع عن الوطن.



وفي الأمسية أكد رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي الدكتور مروان المحاقري، أهمية تعزيز التلاحم والتكافل الاجتماعي ومساندة الفقراء والمحتاجين والمعسرين بالسجون الذين عليهم حقوق مالية للغير.



ودعا الميسورين والمغتربين من أبناء الشعر للمساهمة في الإفراج عن المعسرين خاصة في هذا الشهر الكريم ..مشيرا إلى أن الكثير من السجناء ينتظرون من يساندهم ليعودا إلى أسرهم بعد أن انهوا فترة عقوبتهم.



وأوضح القاضي المحاقري أنه تم الإفراج عن ثلاث دفع من المعسرين من السجن المركزي والاحتياطي بإب بتعاون الخيرين بالمحافظة ومؤسسة السجين الوطنية.



وحث الجميع على مزيد من الثبات والاصطفاف في مواجهة العدوان الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني.



وخرجت الأمسية بتشكيل لجنة مجتمعية من أبناء المديرية للتواصل مع المغتربين والمقتدرين للمساهم في هذا العمل الخيري الإنساني.. مثمنين جهود رئيس النيابة ومساعيه الإنسانية تجاه السجناء المعسرين.



حضر الأمسية وكيل نيابة شرق إب القاضي لطف الظفري وعضو نيابة شرق إب القاضي مجلي الرسمي ومدير مديرية الشعر رضوان النصافي ومستشار المحافظة لشئون المغتربين عامر العصار ومدير التربية بالمديرية عبدالواسع السوادي ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور صادق عباد.

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