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أمسية في مديرية خب والشعف بالجوف إحياء لأربعينية الرئيس الشهيد الصماد
[05/يونيو/2018] الجوف - سبأ:
نظمت السلطة المحلية بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف أمسية رمضانية إحياء لأربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد.
وألقيت في الأمسية التي حضرها قيادات السلطة المحلية ومشائخ وأعيان وشخصيات إجتماعية كلمات وقصائد شعرية، أكدت في مجملها على أهمية استمرار الصمود والثبات في وجه العدوان ورفد الجبهات بالرجال والمال.
وتطرقت الكلمات إلى مواقف ودور الشهيد الصماد في التصدي للعدوان والذود عن الوطن وسيادته وإسهاماته في بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها من خلال مشروعه " يد تحمي .. يد تبني".
وأعلن المشاركون في الأمسية النفير العام لرفد جبهة الساحل الغربي استجابة لدعوة قائد الثورة ووفاءً للرئيس الشهيد صالح الصماد.. مؤكدين أن الوفاء للشهيد الصماد هو الاستمرار في الصمود ورفد الجبهات.
سبأ