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مؤسسة الشعب توزع 233 سلة غدائية في الحصن بخولان
[05/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
وزعت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية بدعم من شركة يمن موبايل اليوم 233 سلة غدائية على الأسر المحتاجة بقرية خبيقان مديرية الحصن خولان.
وأوضح مدير الإغاثة الإنسانية بالمؤسسة محمد الجعدي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن المؤسسة في اطار مشروع توزيع السلال الغذائية للعام 2018م تستهدف 1045 أسرة في محافظة صنعاء وعدد من مديريات أمانة العاصمة.
ولفت إلى أن المشروع في امانة العاصمة يستهدف الأسر الفقيرة والمتضررة من العدوان في مديريات السبعين ،معين ،شعوب ، الصافية – الوحدة.
سبأ