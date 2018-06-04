[04/يونيو/2018]
صنعاء -سبأ:
تأهل فريق الشهيد العراسي إلى نصف نهائي بطولة الشهيد الرئيس صالح الصماد الرمضانية الأولى لكرة القدم لفئة الكبار المقامة حالياً على ملعب المدرسة الفنية بالعاصمة صنعاء بمشاركة 16 فريقاً في فئات الكبار والناشئين والبراعم.
جاء تأهل فريق الشهيد العراسي إلى دور الأربعة عقب فوزه في ثاني مباريات دور الثمانية التي أقيمت اليوم على نظيره عرفان بركلات الترجيح 3 / 1 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
حيث افتتح فريق العراسي التسجيل عبر لاعبه أحمد جوبح وعادل لفريق عرفان اللاعب عصام البرطي ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح التي انتهت لصالح الشهيد العراسي.
وكان فريق المجد قد خطف أولى بطاقات نصف النهائي إثر فوزه يوم أمس على نظيره الشباب (ب) بركلات الترجيح 4 / 3.
وفي فئة الناشئين تحت 17 سنة تأهل فريق تعاون بغداد إلى نهائي بطولة هذه الفئة بفوزه في مباراة نصف النهائي الثانية على نظيره الزبيري بثلاثية نظيفة سجلها أسامة الشهاري وعمار القباطي ومحمد سلام.
بهذه النتيجة يقابل تعاون بغداد في النهائي نظيره فريق العين.
سبأ