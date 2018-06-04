[04/يونيو/2018]
صنعاء -سبأ:
أشرف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء على توزيع 340 ألف و400 أسطوانة غاز بمديريات المحافظة خلال مايو الماضي.
وأوضح مدير مكتب الصناعة بالمحافظة أمين شايع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم توزيع 87 ألف و400 أسطوانة بمديرية همدان و66 ألف و700 بسنحان وبني بهلول و46 الف أسطوانة في بني مطر و32 ألف و200 أسطوانة في بني حشيش.
وأشار إلى أنه تم توزيع 27 ألف و600 أسطوانة بمديرية أرحب و23 ألف أسطوانة بجحانة وتوزعت بقية الأسطوانات على بقية المديريات.
وأكد حرص قيادة المحافظة على وصول الغاز للمواطنين في مختلف المديريات.
سبأ