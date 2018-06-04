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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - يونيو - 2018 الساعة 01:02:05ص
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  سياحة
تنافس ثلاث مدن على الفوز بحق إستضافة مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف
[04/يونيو/2018]
القاهرة – سبأ :

تتنافس ثلاث مدن عريقة على الفوز بحق استضافة المؤتمر الـ 26 للمجلس الدولي للمتاحف في 2022م والذي يعد أكبر تجمع للخبراء والمتخصصين بهذا المجال يقام كل ثلاث سنوات.


وتسعى مدينة الإسكندرية ثاني كبرى مدن مصر وبراغ عاصمة جمهورية التشيك وأوسلو عاصمة النرويج للفوز في التصويت الذي يجريه المجلس التنفيذي للمجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم) يوم الثامن من يونيو/ حزيران بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس.

ويتوقع ان يصل إجمالي عدد الوفود التي ستحضر المؤتمر إلى 5 آلاف شخص من أكثر من 120 دولة من خبراء المتاحف في العالم.

ويعتبر المؤتمر من أهم المؤتمرات الثقافية والسياحية في العالم، ويستمر لمدة 9 أيام منها أربعة أيام مخصصة للبرامج السياحة الثقافية التي تروج للسياحة بشكل كبير في أي دولة يتم فيها عقد المؤتمر.

سبأ
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