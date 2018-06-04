[04/يونيو/2018]
جيزان -سبأ:
دمر الجيش واللجان الشعبية دبابة وآلية عسكرية سعودية اليوم، فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بجيزان.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية دمروا دبابة ابرامز سعودية بصاروخ موجه قبالة جبل دخان.
وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي بإطلاق صاروخ زلزال 1 وقذائف مدفعية على تجمعهم بالمنتزه في الخوبة.
وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية دمروا آلية عسكرية سعودية محملة بالأفراد في قرية المبخرة ومصرع وإصابة من كان على متنها..
سبأ