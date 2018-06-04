إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية

بنجالورو – سبأ :



إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.



وسجلت اسعار الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 0751 بتوقيت غرينتش 1293.23 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوى منذ 23 مايو/ أيار عند 1289.12 دولار في الجلسة السابقة.



وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.2 بالمائة إلى 1297.20 دولار للأوقية.



ويأتي ذلك بعدما عبر وزراء مالية دول حليفة للولايات المتحدة عن غضبهم بشأن رسوم فرضتها إدارة ترامب على واردات المعادن، واختتموا اجتماعا استمر ثلاثة أيام بتوجيه توبيخ قاس لواشنطن ما ينذر بمواجهة حامية في قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع في كيبيك بكندا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 16.43 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.2 بالمائة إلى 901.40 دولار للأوقية.

[04/يونيو/2018]