وزير الإعلام يدعو خلال لقائه بإعلاميي الحديدة إلى عودة وهج الإبداع الإعلامي التهامي

الحديدة -سبأ:

دعا وزير الإعلام عبدالسلام جابر، إلى عودة وهج الإبداع الإعلامي التهامي، الذي عرفه الجميع في مختلف الظروف، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يتعرض فيها الوطن لعدوان وهجمة إعلامية غير مسبوقة.



وأكد وزير الإعلام في لقاء موسع ضم القيادات الإعلامية بالمحافظة اليوم، أن المرحلة التي يمر بها الوطن حساسة ويجب على الجميع العمل في إطار واحد لمواجهة عدوان هدفه قتل الشعب اليمني وتدمير مقدراته بكل الطرق والوسائل.



وأشار الوزير جابر في اللقاء الذي حضره وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات شرف الدين الكحلاني ورئيس جامعة الحديدة محمد الأهدل، إلى أن العدوان يسعى بكل ترسانته القتالية تدمير الوطن أرضا وإنسانا وعلى القطاع الإعلامي توحيد الجهود في مواجهة العدوان ومخططاته وأبواقه.



وشدد على أهمية دور الإعلام في محافظة الحديدة وقدرته في مواجهة إعلام العدوان رغم الإمكانيات البسيطة التي يمتلكها.



كما أكد وزير الإعلام أن الوزارة وكافة قياداتها ستكون عونا وسندا لكل الأنشطة والمقترحات التي من شأنها تطوير العمل الإعلامي بالمحافظة ومواجهة إعلام العدوان ودحض كل الافتراءات التي يسوقها.



فيما أشار مستشار وزير الإعلام توفيق الحميري إلى أهمية اللقاء لوضع الخطط الكفيلة بالتصدي للحملات الإعلامية التي تشنها وسائل أعلام العدوان وكشف جرائمه ومخططاته.



ودعا إلى إيجاد ملتقى للصحفيين بالحديدة لتوحيد الجهود الإعلامية لمواجهة العدوان وكشف زيف ما يروج له من إنجازات عبر وسائله الإعلامية.



حضر اللقاء مدير مكتب الإعلام بالمحافظة عادل حسن مكي ومدير إذاعة الحديدة عبد القادر المنصوب ونائب مدير الإعلام عبد الحفيظ الزريقي.

[04/يونيو/2018]سبأ