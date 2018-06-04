وكالة الطاقة الذرية تؤكد إستعدادها إستئناف عملها في كوريا الشمالية خلال أسابيع

فيينا – سبأ :



أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين استعدادها لاستئناف عملها في كوريا الشمالية خلال أسابيع إذا ما تم التوصل لاتفاق سياسي بخصوص برنامجها النووي .



وقال مدير الوكالة يوكيا أمانو في تصريحات للصحافيين "سيكون بوسعنا استئناف انشطنا التحققية في وقت قصير خلال أسابيع وليس اشهراً".



وتأتي تصريحات أمانو فيما تتواصل التحضيرات للقمة التاريخية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في سنغافورة.



وأكد أمانو ان "من الواضح جداً إنه إذا كان هناك أي شخص او اي جهة يمكنها إجراء (عمليات) التحقق، فهذا يعود الينا فقط".



وأوضح ان من الصعب توقع حجم أي عمليات تفتيش، لكنه نوّه بقدرة الوكالة على حشد موظفيها للمشاركة ما ان يطلب منها ذلك.



وكانت بيونغ يانغ طردت مفتشي الوكالة الدولية من موقع يونغ بيون النووي العام 2009م، وترفض مذاك السماح لهم باجراء اي تفتيش على أراضيها.



وينتظر عقد قمة في سنغافورة ستكون الأولى بين رئيس أمريكي خلال ولايته وزعيم كوري شمالي.



ومن المتوقع أن تركز المباحثات على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

[04/يونيو/2018]سبأ