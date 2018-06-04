[04/يونيو/2018]
صنعاء-سبأ:
نعت وكالة الأنباء اليمنية سبأ الزميل عبدالولي عبدالله أحمد عرمة، الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز ألـ 35 عاما.
وأشاد بيان النعي بمناقب الفقيد عرمة وما تحلى به من صفات وإخلاص وتفاني خلال فترة عمله ضمن الطاقم الإداري في الوكالة المركز الرئيسي.
وأعربت الوكالة عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وزملاءه بهذا المصاب .. سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة العوجاء خلف مستشفى العسكري بالعاصمة صنعاء عقب صلاة فجر غدٍ الثلاثاء بجامع المشهد.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون " .
سبأ