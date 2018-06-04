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  رياضة
تأهل الأرجنتيني دل بوترو الى ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
[04/يونيو/2018]
باريس – سبأ :

تأهل الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف خامساً الى الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب للمرة الأولى منذ ستة أعوام، بفوزه اليوم الاثنين على الأمريكي جون إيسنر.


وتفوق الأرجنتيني البالغ 29 عاماً على منافسه الأمريكي المصنف تاسعاً بنتيجة 6-4 و6-4 و6-4، في مباراة ارتكب فيها دل بوتر 14 خطأ مباشراً فقط.

وكان دل بوترو قد خرج من الدور الثالث في رولان غاروس العام الماضي، وغاب عن البطولة الفرنسية في الأعوام الأربعة التي سبقت ذلك بسبب الاصابات.

ويلاقي اللاعب في الدور ربع النهائي الفائز في مباراة الكرواتي مارين سيليتش والإيطالي فابيو فونيين.

سبأ
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