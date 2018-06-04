محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية في الخبت وبني سعد بالمحويت لإحياء ذكری استشهاد الإمام علي المحويت -سبأ:

أقيمت بمديرية الخبت محافظة المحويت أمسية رمضانية لإحياء ذكری استشهاد الإمام علي رضي الله عنه .



وألقيت في الأمسية التي حضرها مدير المديرية حميد الرضمي والوجهاء والأعيان والشخصيات الاجتماعية كلمات، أشارت إلی أن استشهاد الإمام علي، جاء في أتون تخاذل كان قائما، ما يتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان .



وأكدت الكلمات في الأمسية السير على مبادئ الإمام علي في مواجهة العدوان والإقتداء بسيرته ومنهجه.



فيما أشار القطاع الثقافي بالمديرية إلی أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي وضرورة المضي على نهجه.



تخلل الأمسية فقرات إنشادية وقصائد شعرية عبرت عن عظمة أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ومناقبه وسيرة حياته وجهاده.



إلى ذلك نظمت بمديرية خميس بني سعد أمسية رمضانية لإحياء ذكری استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.



تطرقت الأمسية التي حضرها مدير المديرية علي الملحاني وعدد من وجهاء ومشائخ وأعيان المديرية والشخصيات الاجتماعية والعلماء وأعضاء المجلس المحلي، إلى مبادئ الإمام علي وأهمية تمثلها وأبناء الشعب اليمني يخوضون مواجهة مصيرية دفاعا عن اليمن.



وجدد الحاضرون في الأمسية المضي في مواجهة الغزاة والمحتلين .. داعين إلى تعزيز الصمود والتلاحم والصبر علی التحديات والاستمرار في رفد جبهات العزة والشموخ حتى تحقيق النصر.



تخلل الأمسية فقرات إنشادية وشعرية، أشارت إلی أهمية استلهام دروس العظماء لتجاوز ما تواجهه الأمة من فتن .

سبأ [04/يونيو/2018]سبأ