محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقمان: عمليات الساحل تدار بخبرات قتالية معززة بإمكانيات وتسليح متطور الحديدة-سبأ:

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان، أن العمليات العسكرية في الساحل الغربي تدار بخبرات قتالية معززة بتدريبات مكتفة وإمكانيات مادية وتسليح متطور وعقيدة عسكرية مشبعة بحب الوطن.



وأوضح العقيد لقمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل ينكلون بالغزاة، حيث سقط المئات منهم بين قتيل وجريح، ناهيك عن تدمير وإحراق عشرات المدرعات واغتنام الكثير من الأسلحة خلال الأيام القليلة الماضية .



وقال " إن فعالية التكتيك العسكري في الاقتراب المباشر من العدو شل قدراته أمام استبسال أبطال الجيش واللجان وضرباتهم المسددة ".. مشيرا إلى أن الوسيلة الوحيدة للمرتزقة للنجاة هي الاستسلام أو الانسحاب.



ولفت إلى أن الوصول السريع إلى عمق العدو في جبهة الساحل سبب له انهيار، بعد عمليات التفاف على قواته وتدميرها على أجزاء واسعة واختراقها والسيطرة عليها .



وأكد أن العمليات العسكرية مستمرة لقطع خطوط إمداد العدو في العمق.. مشيرا إلى أن استمرار تحركات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي على الساحل الغربي ستقابل بمواجهة واسعة مع أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية وأبناء تهامة والقبائل الذين اعدوا العدة اللازمة لشن عمليات هجومية غير متوقعة.



ودعا لقمان المغرر بهم من أبناء المحافظات الجنوبية ممن يساقون إلى محارق الموت في الساحل الغربي إلى الانسحاب، فالمعركة لم ولن تكون في صالحهم كما يزعم إعلام العدوان فالاستراتيجية الهجومية للجيش واللجان الشعبية قائمة على خطط مدروسة للتنكيل بالعدو واستنزافه.



ولفت إلى أن قادة المرتزقة يعيشون حالة من إنعدام الثقة وقد بدأوا بتبادل التهم بسبب عجزهم وعدم قدرتهم على المواجهة بعد نهبهم أموال الخيانة والسلاح لتمكين أعداء اليمن من انتهاك سيادته واحتلال أراضيه.



وحيا ناطق القوات المسلحة صمود وثبات الشعب اليمني وجنوده ولجانه البواسل، الذين لم يلقوا أي اعتبار لشائعات العدوان التي حاول من خلالها الترويج لانتصارات وهمية بهدف إضعاف الروح المعنوية للجيش واللجان الشعبية.

سبأ [04/يونيو/2018]سبأ