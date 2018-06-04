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آخر تحديث: الإثنين، 04 - يونيو - 2018 الساعة 10:54:30م
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  عربي ودولي
الجيش الليبي يعلن تقدمه في عملياته ضد المسلحين المتشددين في مدينة درنة
[04/يونيو/2018]
طرابلس – سبأ :

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الاثنين تمكنه من إحراز نجاحات ملموسة في عملياته ضد المسلحين المتشددين في مدينة درنة شرق البلاد.


وقالت غرفة عمليات القوات الخاصة في الجيش الليبي وفقاً لوسائل الاعلام الليبية ان قوات الجيش تمكنت من التقدم على جميع المحاور في المدينة، وسط تقهقر مسلحي ما يسمى بـ (أنصار الشريعة) و(مجلس شورى مجاهدي درنة) في جبهات القتال المختلفة.

واضافت إن قوات الجيش بسطت سيطرتها الكاملة على منطقتي الساحل الشرقي وباب طبرق.

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوي ان قواته سيطرت على معسكر الصاعقة المعروف بمعسكر (الداغوش) في المدخل الغربي للمدينة.

وأشار الى تصفية عدد من القناصة في محيط فندق اللؤلؤة في المنطقة، تزامناً مع دخول قوات أخرى حي باب درنة.

سبأ
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