محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية بالحيمة الداخلية لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام علي وأربعينية الشهيد الصماد صنعاء -سبأ:

أحيا مكتب التربية بمحافظة صنعاء بالتعاون مع السلطة المحلية بمديرية الحيمة الداخلية أمسية رمضانية ذكرى إستشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه.



وأكدت الأمسية التي حضرها مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار وأعضاء السلطة المحلية والمشائخ والأعيان أهمية استلهام الدروس من شجاعة وزهد وتقوى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومناصرته للدين الإسلامي ووقوفه في مواجهة أعداء الأمة.



كما أكدت السير قدما على درب الرئيس الشهيد والتمسك بمشروعه الوطني " يد تحمي ويد تبني " واستمرار النفير العام ورفد الجبهات بالرجال والغذاء حتى تحقيق النصر.



وأشارت الأمسية إلى أهمية استغلال الشهر الفضيل في تطوير مستوى الأداء الخدمي وتنمية الموارد .. داعية إلى تفعيل جوانب التوعية بتعزيز الجبهة الداخلية والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الوطن .

سبأ [04/يونيو/2018]سبأ