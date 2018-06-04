محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية في الطويلة بالمحويت إحياء لذكری استشهاد الإمام علي المحويت-سبأ:

عُقدت مديرية الطويلة بمحافظة المحويت أمسية رمضانية في ذكری استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه، نظمتها الوحدة الثقافية ﻷنصار الله.



وفي الأمسية التي حضرها عدد الشخصيات الإجتماعية والمشائخ وأعضاء المجلس المحلي والعلماء أشار وكيل المحافظة حسين عركاض ومشرف المحافظة عبدالغني رسام ومدير المديرية أحمد الولي إلى أهمية الاقتداء بنهج الإمام علي كرم الله وجهه.



وحث الوكيل عركاض علی الاقتداء بسيرة الإمام علي في حياته وإيمانه ومشروعه الجهادي ضد أعداء الأمة.



وشدد علی أهمية تعزيز الصمود والتلاحم والصبر علی الظروف الصعبة والتصدي لمؤامرات قوی العدوان وإحباط مشاريعهم التدميرية في اليمن.



فيما أكد مشرف المحافظة أهمية تضافر الجهود لإفشال مخططات العدوان وأهدافه الإجرامية في النيل من النسيج الاجتماعي.



تخلل الأمسية فقرات شعرية وإنشادية ومسرحية .. دعت إلی استلهام الدروس من تضحية وشجاعة الإمام علي في الصبر والصمود في مواجهة العدوان.

سبأ [04/يونيو/2018]سبأ