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استكمال عملية شق ومسح عدد من الشوارع في همدان بصنعاء
[04/يونيو/2018]
صنعاء -سبأ:



استكمل مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية همدان بصنعاء شق ومسح عدد من الشوارع في المديرية بتمويل مكتب الأشغال بالمحافظة.




وأوضح مديرا مكتبي الأشغال بالمحافظة الدكتور ناجي الأعوج ومديرية همدان المهندس أحمد العطاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم الانتهاء من شق ومسح شوارع 24 المتفرع من شارع 40 بضلاع و24 المتفرع من شارع ألـ30 جوار مصنع مياه صنعاء و16 بسوق السودة المتفرع من شارع الـ 40 بضلاع.

وأشارا إلى أنه تم استكمال شق ومسح شوارع 16 المتفرع إلى شارع 24 و10 المتفرع من شارع 16 و 14 المتفرع من 16 خلف مدرسة الغشمي و ال 30 المتفرع من تقاطع الثلاثين جوار الهايبر شملان بالإضافة إلى شارع ألـ 30 جوار سوق همدان.

وبين الدكتور الأعوج والمهندس العطاني أن فرق فنية أكملت مسح عدد من الشوارع الفرعية المجاورة لمدرسة الغشمي التي سيتم رصها بالحجر الأسود في المرحلة المقبلة بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية والمتمثلة بشارع ثلاثة إلى ستة أمتار المدخل الفرعي للسودة بمنطقة شملان.

وأكدا أن الأيام المقبلة ستشهد رفع بقية المخلفات من الشوارع الفرعية بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأشادا بجهود الكادر الفني والعاملين في إنجاز الأعمال الموكلة إليهم واعتبرا عملية الشق والمسح للشوارع انجاز خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

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