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موانئ البحر الأحمر تدين الاعتداء على اللنش التابع للأمم المتحدة
[04/يونيو/2018]
الحديدة -سبأ:

أدانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اعتداء قوات تحالف العدوان على اللنش القاطر التابع للأمم المتحدة الذي يعمل في مجال نقل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى ميناء الحديدة.


واعتبرت المؤسسة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الإعتداء على اللنش القاطر VOS THEIA والذي يمد البلاد بالمساعدات الخاصة بالمنظمات العاملة في اليمن، مؤشر خطير وانتهاك للمواثيق والقوانين الدولية والأعراف البحرية.

وأكدت أن الصمت الدولي وعدم اتخاذ أية ردة فعل دولية وأممية إزاء هذا الاعتداء يؤدي إلى تمادي القوات المعتدية في ارتكاب جرائم جديدة.

وقال البيان" تابعت المؤسسة بقلق بالغ تداعيات الاعتداء على اللنش القاطر الذي يعمل في مجال نقل المساعدات الإنسانية والإغاثية من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة بشكل شبه منتظم".

وأشار البيان إلى أن رحلة اللنش القاطر التابع للأمم المتحدة ليست الأولى إلى ميناء الحديدة الذي يقدم خدماته للشعب اليمني عبر منظمة الغداء العالمي .

وأوضح البيان أن مكتب حركة السفن تلقى نداء استغاثة من اللنش القاطر ( VOS THEIA ) الساعة 30ر17 مساء الأحد عن وجود حريق في اللنش نتيجة اعتداء خارجي.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة تابعت مكان الاستغاثة والذي كان في موقع قرب جزيرة الزبير اليمنية التي تتمركز فيه قوات العدوان وتفتيش السفن الداخلة إلى الميناء .. لافتا إلى انه تم اقتياد اللنش القاطر إلى جهة مجهولة .

وبينت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية أن اللنش القاطر غادر ميناء الحديدة السبت الماضي الساعة 25ر10 صباحا بعد تفريغ حمولته وخرج إلى منطقة المخطاف في انتظار تصريح الخروج من قوات تحالف العدوان وعند السماح له قامت بمهاجمته والاعتداء عليه.

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