تونس تبلغ ايطاليا إستغرابها الشديد لتصريحات وزير داخليتها بشأن الهجرة

تونس – سبأ :

أبلغت تونس السفير الإيطالي لديها اليوم الاثنين "استغرابها الشديد" من تصريحات وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني بشأن الهجرة والتي قال فيها خلال زيارة لصقلية امس الأحد أن تونس لا ترسل إلى إيطاليا "أناساً شرفاء بل في أغلب الأحيان وبصفة إرادية مساجين سابقين" .



وقال سالفيني زعيم اليمين المتطرف الذي أصبح وزيراً للداخلية امس الأحد خلال زيارة لصقلية إن إيطاليا لا يمكنها أن تصبح "مخيم لاجئين لأوروبا" .. واعداً في المقابل باتباع "الحكمة" تفادياً لحوادث الغرق والحد من وصول المهاجرين.



وقالت وزارة الخارجية التونسية أنه "إثر التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني الأحد بصقلية، والتي أشار فيها إلى أن تونس،البلد الحر والديموقراطي لا يرسل إلى إيطاليا أناساً شرفاء بل في أغلب الأحيان وبصفة إرادية مساجين سابقين، تم اليوم الاثنين استدعاء السفير الإيطالي في تونس بمقر وزارة الشؤون الخارجية، لإبلاغه استغراب تونس الشديد لمثل هذه التصريحات".



واضافت في بيان لها ان تصريحات الوزير الإيطالي "لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين في مجال معالجة ملف الهجرة، وتنم عن عدم إلمام بمختلف آليات التنسيق القائمة بين المصالح التونسية والإيطالية لمواجهة هذه الظاهرة".



وأضافت أنه إثر هذا اللقاء "اتصل الدبلوماسي الإيطالي ليؤكد أن وزير الداخلية الإيطالي كلفه بإبلاغ السلطات التونسية أن تصريحاته أخرجت من سياقها وأنه حريص على دعم التعاون مع بلادنا في مجالات اختصاصه".



ويأتي ذلك في الوقت الذي لقي 48 مهاجراً حتفهم ليلة السبت قبالة الشواطئ التونسية بينما كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، كما لقي تسعة آخرون المصير نفسه قبالة الشواطئ التركية بينما كانوا يحاولون أيضاً العبور إلى أوروبا.



وتمكن خفر السواحل التونسيون امس من إنقاذ 68 شخصاً من بينهم 60 تونسياً.

[04/يونيو/2018]سبأ