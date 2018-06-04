محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخدمة يتفقد سير العمل بمؤسسة التأمينات وهيئة المعاشات بالحديدة الحديدة -سبأ:

تفقد وزير الخدمة المدنية طلال عقلان ومعه رئيس المؤسسة العامة للتأمينات شرف الدين الكحلاني، سير العمل بفرع المؤسسة العامة للتأمينات بالحديدة والنشاط الذي تقوم به المؤسسة في المجال التأميني.



وخلال الزيارة أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات أهمية الحفاظ على مستحقات المؤمن عليهم .. لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إزالة أي عوائق يمكن أن تؤثر سلبا على سير العمل في المؤسسة بالحديدة أو بقية المحافظات.



وثمن جهود موظفي المؤسسة بالحديدة واستمرارهم في أداء عملهم رغم العدوان الغاشم الذي دمر كل في الوطن.



فيما أكد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات أن المرحلة الراهنة تتطلب تحقيق المزيد من النجاحات في مجال العمل من خلال توسيع العمل التأميني ليصل إلى أكبر عدد من المستهدفين.



وأشار الكحلاني إلى أن خطة المؤسسة للعام الحالي تهدف إلى أن يكون النظام الآلي هو النظام الذي تسير عليه كافة الأنشطة والفعاليات في المؤسسة والعمل على متابعة الاشتراكات وخاصة المتأخرة منها ، بالإضافة إلى الإهتمام بالكادر البشري وإعطائه كافة الحقوق بما يمكنه من تقديم أفضل عمل.



وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات ورئيس المؤسسة استمعا من مدير عام المؤسسة بالحديدة عبد الباقي المنصري إلى شرح حول أهم احتياجات تطوير وتحسين العمل والصعوبات التي تواجهها المؤسسة والمعالجات الكفيلة بحلها.



إلى ذلك تفقد وزير الخدمة المدنية طلال عقلان ومعه رئيس المؤسسة العامة للتأمينات شرف الدين الكحلاني ومدير فرع المؤسسة بالحديدة عبد الباقي المنصري، سير العمل في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بالحديدة.



وخلال الزيارة أكد وزير الخدمة المدنية أن الإشكاليات التي أخرت عمل الهيئة تم دراستها ومناقشتها مع الوزارات المختصة وهناك حلول لإنهاء تلك الإشكاليات.



واستمع الوزير عقلان من مدير عام الهيئة عباس بورجي، إلى إيضاح حول سير العمل والصعوبات التي تواجه الهيئة والسبل الكفيلة بتجاوزها بما يسهم في استمرار العمل.

سبأ [04/يونيو/2018]سبأ