ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 04 - يونيو - 2018 الساعة 10:54:30م
الرئيس المشاط يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن
استقبل الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
ماتيس:مساعدة بيونج يانج تتوقف على خطوة لا رجعة فيها لنزع السلاح النووي
أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأحد أن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
تكريم الفائزين في بطولة الوحدة للفروسية بنادي وحدة صنعاء (مصحح)
اختتمت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز الحواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسية والهجن تحت شعار " خيولنا.. عودة على صهوة الوحدة والسلام".
آخر الأخبار:
عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان في صحراء الأجاشر شرق الجوف
تأهل الأرجنتيني دل بوترو الى ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
أمسية رمضانية في الخبت وبني سعد بالمحويت لإحياء ذكری استشهاد الإمام علي
لقمان: عمليات الساحل تدار بخبرات قتالية معززة بإمكانيات وتسليح متطور
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الخدمة يتفقد سير العمل بمؤسسة التأمينات وهيئة المعاشات بالحديدة
[04/يونيو/2018]
الحديدة -سبأ:

تفقد وزير الخدمة المدنية طلال عقلان ومعه رئيس المؤسسة العامة للتأمينات شرف الدين الكحلاني، سير العمل بفرع المؤسسة العامة للتأمينات بالحديدة والنشاط الذي تقوم به المؤسسة في المجال التأميني.


وخلال الزيارة أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات أهمية الحفاظ على مستحقات المؤمن عليهم .. لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إزالة أي عوائق يمكن أن تؤثر سلبا على سير العمل في المؤسسة بالحديدة أو بقية المحافظات.

وثمن جهود موظفي المؤسسة بالحديدة واستمرارهم في أداء عملهم رغم العدوان الغاشم الذي دمر كل في الوطن.

فيما أكد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات أن المرحلة الراهنة تتطلب تحقيق المزيد من النجاحات في مجال العمل من خلال توسيع العمل التأميني ليصل إلى أكبر عدد من المستهدفين.

وأشار الكحلاني إلى أن خطة المؤسسة للعام الحالي تهدف إلى أن يكون النظام الآلي هو النظام الذي تسير عليه كافة الأنشطة والفعاليات في المؤسسة والعمل على متابعة الاشتراكات وخاصة المتأخرة منها ، بالإضافة إلى الإهتمام بالكادر البشري وإعطائه كافة الحقوق بما يمكنه من تقديم أفضل عمل.

وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات ورئيس المؤسسة استمعا من مدير عام المؤسسة بالحديدة عبد الباقي المنصري إلى شرح حول أهم احتياجات تطوير وتحسين العمل والصعوبات التي تواجهها المؤسسة والمعالجات الكفيلة بحلها.

إلى ذلك تفقد وزير الخدمة المدنية طلال عقلان ومعه رئيس المؤسسة العامة للتأمينات شرف الدين الكحلاني ومدير فرع المؤسسة بالحديدة عبد الباقي المنصري، سير العمل في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بالحديدة.

وخلال الزيارة أكد وزير الخدمة المدنية أن الإشكاليات التي أخرت عمل الهيئة تم دراستها ومناقشتها مع الوزارات المختصة وهناك حلول لإنهاء تلك الإشكاليات.

واستمع الوزير عقلان من مدير عام الهيئة عباس بورجي، إلى إيضاح حول سير العمل والصعوبات التي تواجه الهيئة والسبل الكفيلة بتجاوزها بما يسهم في استمرار العمل.

سبأ
  المزيد من (محلي)
عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان في صحراء الأجاشر شرق الجوف
أمسية رمضانية في الخبت وبني سعد بالمحويت لإحياء ذكری استشهاد الإمام علي
لقمان: عمليات الساحل تدار بخبرات قتالية معززة بإمكانيات وتسليح متطور
أمسية بالحيمة الداخلية لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام علي وأربعينية الشهيد الصماد
أمسية رمضانية في الطويلة بالمحويت إحياء لذكری استشهاد الإمام علي
استكمال عملية شق ومسح عدد من الشوارع في همدان بصنعاء
موانئ البحر الأحمر تدين الاعتداء على اللنش التابع للأمم المتحدة
الرئيس المشاط يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن
تدشين مشروع دعم مراكز ودور الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة
اختتام الفعاليات والأمسيات الثقافية بالإصلاحية المركزية بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف بغارتين حفار مياه في صعدة
[04/يونيو/2018]
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بغارة على عبس في حجة
[04/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على كسارة في باجل بالحديدة
[04/يونيو/2018]
العدوان الأمريكي السعودي يواصل استهداف المواطنين
[04/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن 15 غارة على مديرية التحيتا بالحديدة
[03/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by