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تدشين مشروع دعم مراكز ودور الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة
[04/يونيو/2018]
صنعاء-سبأ:

دشن رئيس لجنة الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب ورئيس المجلس الأعلى لبنك الطعام محمد صلاح، اليوم مشروع دعم مراكز ودور الرعاية الاجتماعية بمديريات الأمانة.


يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ اتفاقية بين مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة، وبنك الطعام اليمني، تتضمن دعم وتوفير الاحتياجات الغذائية اللازمة لكافة مراكز ودور الرعاية الاجتماعية بمديريات الأمانة حتى نهاية العام الجاري .

وفي التدشين، أشاد النقيب، بدعم بنك الطعام الذي يؤمن الاحتياجات الغذائية للمراكز ودور الرعاية الاجتماعية بالأمانة " الأيتام، الاحتياجات الخاصة، الأحداث " حتى ديسمبر من العام الجاري وفق آلية وإمكانية البنك.

وثمن جهود ومشاريع بنك الطعام في مختلف الجوانب الإغاثية والإنسانية والخيرية والتي تسهم في مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحة لتخفيف معاناتها.

كما أكد أهمية دعم هذه المشاريع الخيرية والإغاثية والإنسانية ومساعدة الأسر الفقيرة والنازحة بمديريات أمانة العاصمة.

فيما أشاد مدير مكتب الشئون والاجتماعية مجيب الفاتش، بدعم بنك الطعام لمشروع توفير مواد غذائية للمراكز ودور الرعاية الاجتماعية بمديريات الأمانة والذي من شأنه مساعدة الدور والمراكز الاجتماعية في تغطية وتأمين جانب التغذية للعام الحالي.

ونوه بجهود القائمين علی البنك وكافة مشاريعه وبرامجه التي تسهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين ومساعدة الأسر الأشد فقراً والمعدمين والنازحين .. داعيا المنظمات ورجال المال والأعمال إلى تقديم الدعم اللازم لمراكز الدور والرعاية الاجتماعية.

بدوره أوضح رئيس المجلس الأعلى لبنك الطعام فكرة إنشاء بنك الطعام والتي جاءت من إيمان رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية بتخفيف معاناة المواطنين من خلال مساعدة المحتاجين وتأهيلهم، وصولاً لتحقيق هدف البنك نحو مجتمع يمني خال من الجوع.

وأشار صلاح إلى أنه سيتم فتح فروع للبنك خلال الفترة الراهنة في عدد من المحافظات في إطار خطة توسع ونشاط بنك الطعام .

واستعرض عدد من مشاريع وأنشطة البنك التي نفذها وينفذها في مختلف مديريات الأمانة وعدد من المحافظات بالإضافة إلى مشاريع السلال الغذائية وكسوة العيد والفرن الآلي ودعم ذوي الإعاقة الذي يستهدف دعم ثلاثة آلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعا رئيس المجلس الأعلى لبنك الطعام رجال المال والأعمال والخيرين إلى دعم مشاريع البنك خاصة في ظل الظروف الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار الجائر.

من جهته أشار رئيس مجلس الأمناء في بنك الطعام اليمني محمد الأنسي، إلى أن من أهداف البنك تعزيز التنسيق مع الشركاء العاملين فی مجال مكافحة الجوع وتنظيم العمل الإنساني.

سبأ
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