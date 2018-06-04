عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش الامريكي يعلن مقتل 27 مسلحاً في (جمهورية ارض الصومال) كابول – سبأ :



أعلن الجيش الامريكي اليوم الاثنين عن مقتل 27 مسلحاً متشدداً من حركة الشباب الصومالية المسلحة في احدى مناطق ما يسمى بجمهورية ارض الصومال.



وقال الجيش الامريكي في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية انه شن ضربة عسكرية في جمهورية ارض الصومال المعلنة من طرف واحد والواقعه على بعد نحو 40 كيلومترا شمال غرب مرفأ بوصاصو من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.



وفيما أكد الجيش الامريكي عدم سقوط قتلى في صفوف المدنيين، قال ان "القوات الامريكية ستواصل اتخاذ كافة الاجراءات المشروعة والمناسبة لحماية الرعايا الامريكيين والقضاء على التهديدات الارهابية".



وتعد الضربة الامريكية الثانية في ثلاثة ايام والـ 12 في 2018م ضد حركة الشباب التي تسعى منذ 2007م لاطاحة الحكومات الصومالية المتعاقبة المدعومة المجتمع الدولي.



وتمّ طرد مقاتلي الحركة من العاصمة في آب/أغسطس 2011م قبل ان تتوالى هزائمها حتى فقدت الجزء الأكبر من معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية واسعة تشنّ منها حرب عصابات وعمليات انتحارية تستهدف مقديشو وقواعد عسكرية صومالية أو أجنبية.

سبأ [04/يونيو/2018]سبأ