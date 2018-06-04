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اختتام الفعاليات والأمسيات الثقافية بالإصلاحية المركزية بصنعاء
[04/يونيو/2018]
صنعاء-سبأ:



اختتمت بصنعاء اليوم الفعاليات والأمسيات الثقافية والإبداعية والحرفيات من أجل رعاية وتأهيل وإصلاح السجين بالإصلاحية المركزية، نظمتها مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية واستمرت أربعة أيام.




تضمنت الفعاليات مسابقات في القرآن الكريم والشعر والإنشاد والمسرح بهدف إكساب نزلاء الإصلاحية المركزية معارف وإبداعات بما يعزز من دوره في خدمة المجتمع أثناء تواجده في الإصلاحية وبعد خروجه منها .

وفي الاختتام أشار وكيل مصلح التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية العميد زيد اليوسفي إلى أهمية الفعاليات الثقافية والإبداعية لنزلاء الإصلاحية المركزية بما يعزز من إدماجهم في المجتمع .. لافتا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في خلف التنافس بين النزلاء بما يعود عليهم بالنفع والفائدة لهم ومجتمعهم.

وأكد اهتمام مصلحة التأهيل والإصلاح بنزلاء الإصلاحيات المركزية في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات وإقامة الفعاليات والبرامج التي تسهم في إكتشاف المواهب والإبداعات خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان .

من جانبه أشار مدير عام الإصلاحية المركزية العميد محمد المأخذي إلى أهمية الفعاليات والبرامج التوعوية والثقافية لنزلاء الإصلاحية .. منوها بمبادرة مصلحة التأهيل والإصلاح في إقامة هذه الفعاليات والأمسيات التي تسهم في إخراج النزلاء من الحالة النفسية التي يمرون بها في الإصلاحية .

ودعا المنظمات والمؤسسات والهيئات إلى المبادرة في دعم نزلاء الإصلاحيات وتقديم العون لمن ضاقت بهم السبل ولم يستطيعوا الوفاء بما عليهم من التزامات للغير .. مؤكدا استعداد الإصلاحية تذليل الصعوبات أمام أي برامج تعزز من دور السجناء وإدماجهم في المجتمع.

تخلل حفل الاختتام مسرحية هادفة قدمها الممثل إبراهيم الأشموري وفرقته المسرحية حول تراكم القضايا ومعاناة نزلاء السجون، وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات في مختلف المجالات بالشهادات التقديرية والجوائز.

سبأ
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