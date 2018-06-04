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مناقشة آلية تفعيل الإيرادات الزكوية بمديريات جبلة والظهار وريف إب
[04/يونيو/2018]
إب - سبأ :

ناقش إجتماع لمدراء فروع الهيئة العامة للزكاة بمديريات الظهار وجبلة وريف إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل السبل الكفيلة بتنمية الإيرادات الزكوية وآلية تحديث أوعية الإيرادات وتحصيل المبالغ المتراكمة خلال الأعوام الماضية.



وقف الاجتماع الذي ضم مدير عام مديرية جبلة محمد المريسي وأمين عام المجلس المحلي لمديرية الظهار عبدالله الخولاني أمام الصعوبات التي تعيق عملية تحصيل المتأخرات لدى المكلفين والتصورات الهادفة لمعالجتها وبما يحفزهم للمبادرة بدفع الزكاة للدولة.

وتطرق الاجتماع إلی خطة تطوير عمل فرع الهيئة العامة للزكاة في المديريات الثلاث وآلية تفعيل مهام الفرق الميدانية المكلفة بالتحصيل والتوريد أولا بأول لطرف البنك المركزي.

وفي الإجتماع حث وكيل المحافظة الجميع علی استشعار المسؤولية الدينية في دفع الزكاة كونها ركنا أساسيا من أركان الإسلام .. مؤكدا أهمية دفع المبالغ المتأخرة من الزكاة وتكثيف الجهود بين السلطة المحلية والعقال والأمناء لمتابعة تحصيل وتوريد الواجبات الزكوية .

وشدد على أهمية تصحيح الاختلالات القائمة في جوانب التحصيل في بعض المديريات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديث الأوعية الزكوية وتنميتها لمواجهة نفقات مصارفها المنصوص عليها في القرآن الكريم .

ودعا وكيل محافظة إب القيادات المحلية والمجتمعية وخطباء المساجد ووسائل الاعلام والشخصيات الاجتماعية الى القيام بمسئولياتهم في توعية المواطنين بأهمية أداء فريضة الزكاة الواجبة عليهم شرعا وقانونا والمبادرة بتسديد زكاتهم في هذا الشهر الفضيل الذي تتعاظم فيه الحسنات ويتضاعف فيه الأجر والثواب من الله تعالى.

سبـأ
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