محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يطلع على احتياجات القطاع الصحي ويتفقد المستشفيات بالمحويت(مكتمل) المحويت - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل والمحافظ فيصل أحمد حيدر، احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة .



واستعرض الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الدكتور علي الزيكم، احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية وإمكانية توفير الدعم في ظل شحة الامكانات بسبب تداعيات العدوان والحصار.



وتطرق إلى جهود القطاع الصحي بالمحافظة في تقديم الرعاية والخدمات الصحية للمرضى، ومكافحة الأوبئة والأمراض التي تهدد صحة المواطنين مثل الكوليرا والدفتيريا وغيرها .



إلى ذلك تفقد وزير الصحة ومحافظ المحويت المستشفى الجمهوري، واستمعا من مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أمين حبيش ومدير المستشفى الدكتور عبدالناصر الذاري، إلى شرح عن سير العمل في أقسام المستشفى المختلفة والصعوبات الماثلة في توفير الأودية والمحاليل والمستلزمات الطبية.



حيث ووجه وزير الصحة العامة والسكان بتوسعة الطوارئ والعناية المركزة وتأهيل الكادر في المستشفى.



وأكد الدكتور المتوكل استعداد قيادة وزارة الصحة دعم القطاع الصحي بالمحويت وتذليل أي صعوبات تعترض عمل المستشفى والمراكز الصحية بحسب الإمكانات المتاحة وبما يسهم في التغلب على التحديات الراهنة.



كما اطلع وزير الصحة ومحافظ المحويت على سير العمل في مركز الغسيل الكلوي ومستوى الخدمات المقدمة للمترددين عليه واحتياجاته من الأجهزة والمحاليل الطبية وأعمال الصيانة التي تضمن استمراره في تقديم خدماته للمرضى بالشكل المطلوب.



ووجه الوزير المتوكل بسرعة معالجة الصعوبات التي تواجه مركز الغسيل الكلوي وإعداد مقترح بأبرز الاحتياجات والعمل على المتابعة والتنسيق مع الوزارة والمنظمات الداعمة لتوفير أجهزة ومحطة وكذا صيانة الأجهزة المتوقفة.



وطالب المنظمات الدولية بالتدخل لدعم مركز الغسيل الكلوي بالمحاليل والمستلزمات الضرورية وتوفير الأجهزة الطبية التي تمثل أساس عمل المركز وخدماته الطبية .



وتفقد وزير الصحة العامة والسكان ومحافظ المحويت سير العمل في عدد من المرافق والمراكز الصحية في مديريات شبام كوكبان والرجم وخميس بني سعد، والخدمات التي تقدمها والجهود المبذولة للعناية بالمرضى.



كما اطلع وزير الصحة على الوضع الوبائي للملاريا في مديرية خميس بني سعد .. معربا عن استيائه من عدم وجود أي نشاط لبرنامج الملاريا في المديرية وعدم توفر أدوية.



ووجه برنامج الملاريا وقطاع التخطيط بسرعة تنفيذ التدخلات العاجلة لمكافحة الملاريا بالمديرية وتوفير الأدوية الخاصة بالملاريا.



وأكد الدكتور المتوكل على أهمية مضاعفة الجهود وتحسين مستوى الرعاية للمرضى بما يسهم في تخفيف الضغط على مستشفيات العاصمة.



وأشاد بصمود القطاع الصحي في المحافظة ودوره الفاعل في مواجهة التحديات خلال المرحلة الراهنة .. مثمنا حرص الكوادر الطبية على الارتقاء بالخدمات الصحية وتنفيذ الحملات لمكافحة الأمراض والأوبئة.



فيما ثمن محافظ المحويت جهود وزارة الصحة وتلمسها لاحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة وتوفير الدعم بما يضمن تسيير عمل المستشفيات والمراكز الصحية والارتقاء بالخدمات الصحية في المحافظة.

سبـأ [04/يونيو/2018]سبـأ