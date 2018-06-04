محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل افتتاح دار الأمل للفتيات بعد ترميمه من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي صنعاء - سبأ :

دشن رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب اليوم العمل في دار الأمل للفتيات بأمانة العاصمة بعد ترميمه وإعادة تأهيله من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان بتمويل من الحكومة الهولندية.





وفي الافتتاح أكد النقيب على أهمية ترميم دار الأمل للفتيات بعد ما تعرض له من أضرار كبيرة جراء العدوان.. لافتا إلى أن ما قامت به المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومنظمة سويا من إعادة ترميم للدار يشكل أهمية بالغة لإنقاذ فتيات الدار حيث بإمكان الدار حاليا تقديم خدمات الرعاية والتأهيل والاهتمام.



وأعرب النقيب عن شكره للمدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر التي تولي جانب الإصلاح والتأهيل للمنظومات العقابية والتأهيلية في اليمن كل الاهتمام والرعاية .



من جانبها اشادت مدير الدار أروى البيضاني بما قدمته المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومنظمة سويا في سبيل إعادة تأهيل الدار بعد ما تعرض لأضرار كبيرة جراء القصف الجوي على المنطقة.



بدوره أوضح المدير العام لمؤسسة سويا سامي الحزمي أن مشروع تأهيل وترميم دار الأمل للفتيات شمل تركيب منظومة الطاقة الشمسية وساتر حديد فوق السور وتجديد الدهان وإصلاح المطبخ والحمامات وترميم الشروخ وتزويد الدار بخزانات مياه جديدة وإصلاح الأسرة والدواليب.

حضر الافتتاح مديرعام الشئون الاجتماعية بأمانة العاصمة مجيب الفاتش



سبـأ [04/يونيو/2018]سبـأ