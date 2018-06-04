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مكتب الأشغال بأمانة العاصمة يتلف 200 طن مواد غذائية فاسدة
[04/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ :

أتلف مكتب الأشغال بأمانة العاصمة اليوم، 200 طناً من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها خلال الشهرين الماضيين في الأسواق ومخازن التجار بمختلف مديريات الأمانة.


وخلال عملية الإتلاف أكد أمين العاصمة حمود عباد، أن هذه المرحلة الثانية من عملية الإتلاف خلال شهرين من الحملة الواسعة التي تنفذها أمانة العاصمة في مختلف المديريات لضبط المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

وثمن جهود ودور مكتب الأشغال ممثلاً بإدارة صحة البيئة في عملية الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية بجميع مديريات الأمانة العشر وضبط ومصادرة المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية.

وشدد أمين العاصمة على إدارة صحة البيئة، الاستمرار في القيام بمهامها على اكمل وجه من أجل سلامة وصحة المواطنين.

وأشار إلى ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بمكتب الأشغال وصحة البيئة بما يكفل ضبط وإتلاف المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي تضر بصحة المواطن والبيئة.

فيما أكد مدير مكتب الأشغال المهندس عبد السلام الجرادي ومدير إدارة صحة البيئة الدكتور محمد الأصبحي، أنه تم تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على التجار والأسواق خلال الفترة الماضية.

وأشارا إلى أنه تم ضبط ومصادرة 200 طن من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية التي يزداد الإقبال عليها في شهر رمضان شملت " التمور والأجبان والحليب والزيت والحلويات والعصائر وغيرها من المواد الغذائية ".

ولفتا إلى أنه تم إحالة التجار وأصحاب المحال التجارية الذي تم ضبط هذه المواد لديهم إلى نيابة المخالفات لاتخاذ الإجراءات وفقا للقانون.

وحث الجرادي والأصبحي المواطنين إلى الانتباه لفترة الصلاحية على المنتجات والإبلاغ عن إي مواد منتهية حفاظا على سلامة الجميع.

سبـأ
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