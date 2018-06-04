رئيس الوزراء يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

صنعاء - سبأ :

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيت الذي يزور بلادنا حاليا والوفد المرافق له.



وفي بداية اللقاء رحب رئيس الوزراء، بالمبعوث الأممي والوفد المرافق له في زيارته الثانية إلى العاصمة صنعاء.



وأشار إلى ما تمثله الزيارة من أهمية في سياق الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في اتجاه السلام وإنهاء المِحنة والمأساة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار المستمرين لأكثر من ثلاث سنوات.



وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الشعب اليمني كان وسيظل ينشد السلام المشرف والعادل.. متمنياً للمبعوث الأممي النجاح في مهمته ومواكبة تطلعات الشعب اليمني في السلام المنصف.



حضر اللقاء وزراء الخارجية المهندس هشام شرف والتخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والنقل زكريا الشامي والأشغال العامة والطرق غالب مطلق والدولة لشؤن مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية احمد القُنع وأمين العاصمة حمود عُباد ونائب وزير الخارجية حسين العزي والأمين العام المساعد برئاسة الوزراء يحيى القائفي.

[04/يونيو/2018]سبـأ