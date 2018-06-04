محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجنيد وشرف يزوران ضريح الشهيد الرئيس الصماد ورفاقه صنعاء - سبأ :

زار نائب رئيس الوزراء لشؤن الخدمات محمود الجنيد ووزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم، ضريح الشهيد الرئيس صالح الصماد ورفاقه في ميدان السبعين بأمانة العاصمة.



ووضعا أكليل من الزهور على الضريح وقرءا الفاتحة على روح الشهيد الصماد ورفاقه الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها إثر استهداف طيران العدوان السعودي لموكب الرئيس الصماد وهو يؤدي واجبه الوطني في محافظة الحديدة في ١٩ إبريل الماضي.



وأوضح الجنيد وشرف أن الرئيس الشهيد كان أنموذجا للقائد الوطني وستبقى مآثره وحنكته القيادية والسياسية تنهل منها الأجيال كل معاني العزة و الكرامة.



وابتهلا إلى المولى العلي الكريم أن ينزل الشهيد الصماد منزلة الشهداء الأبرار وأن يجزيه خير الجزاء عما بذله من جهود مخلصة وتضحيات كبيرة في سبيل وطنه وامته وأن يسكنه ومرافقيه وكل شهداء الوطن فسيح جناته.

سبـأ [04/يونيو/2018]سبـأ