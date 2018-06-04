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آخر تحديث: الإثنين، 04 - يونيو - 2018 الساعة 06:38:51م
مصدر عسكري: مقتل 418 مرتزقا وإصابة 322 بالساحل الغربي خلال ثلاثة أيام
قال مصدر عسكري إن قوات الغزو والاحتلال في الساحل الغربي تكبدت خسائر فادحة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث لقي 418 مصرعهم وأصيب 322 آخرين أغلبهم في حالة حرجة بالإضافة إلى إشلاء لم تصنف ضمن القتلى.
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مصدر عسكري: مقتل 418 مرتزقا وإصابة 322 بالساحل الغربي خلال ثلاثة أيام
[04/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ :

قال مصدر عسكري إن قوات الغزو والاحتلال في الساحل الغربي تكبدت خسائر فادحة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث لقي 418 مصرعهم وأصيب 322 آخرين أغلبهم في حالة حرجة بالإضافة إلى إشلاء لم تصنف ضمن القتلى.


وأكد مصدر في الاستخبارات العسكرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الإحصائيات من سجلات العدو والبلاغات اليومية لمستشفى المخا وعدن.. مشيرا إلى أنه تم إخلاء 184 جثة و120 جريحا في حالة حرجة من مستشفى المخا باتجاه عدن.



وذكر المصدر أنه وبحسب عمليات الجيش واللجان الشعبية والمعلومات الواردة من بلاغات العدو وإحصائياته فإن حصيلة القتلى والجرحى صفوف العدو يوم الخميس الماضي بلغت70 قتيلا و41 جريحا معظمهم إصابته خطرة، نقلت حينها 53 جثة إلى عدن بالإضافة إلى 15 جريحا.

حيث لقي 18 مرتزقا مصرعهم الخميس الماضي بينهم ثلاثة سودانيين وسقوط 13 جريحا أحدهم سوداني، فيما لقي تسعة مرتزقة مصرعهم وأصيب سبعة في جبهة موزع ومحيط معسكر خالد وفي الساحل الغربي لقي 43 مرتزقا مصرعهم وأصيب 21 آخرين.

وبين المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا يوم الجمعة الماضية من قتل 11 مرتزقا وإصابة تسعة في جبهة موزع، بالإضافة إلى مصرع أربعة وإصابة ثمانية في معسكر خالد بلغم أرضي.

وفي الساحل الغربي لقي 102 مرتزق مصرعهم وأصيب 91 آخرين معظمهم في حالة حرجة ليكون إجمالي قتلى المرتزقة يوم الجمعة، 147 والجرحى 129 نقل منهم 131 قتيلا إلى عدن بمعية 105جرحى.

وبحسب المصدر فإن قوى العدوان تكبدت يوم السبت الماضي 88 قتيلا و78 جريحا منهم 70 في حالة حرجة.. حيث لقي ثمانية مرتزقة مصرعهم في جبهة حيس وأصيب 19 آخرين، وفي الساحل الغربي لقي 73 مرتزقا مصرعهم وأصيب 58 آخرين إصابتهم حرجة، فيما سقط سبعة قتلى في ذات اليوم في جبهة موزع وجرح آخر.

وأكد المصدر أن يوم الأحد الماضي شهد علميات نوعية لأبطال الجيش واللجان الشعبية أسفرت عن مقتل 113 مرتزقا وإصابة 74 جريحا في صفوف المرتزقة.

وأشار المصدر إلى أن هذه المعلومات موثقة من خلف خطوط العدو ومن مصادر جنوبية.

ولفت المصدر إلى إهمال العدو للكثير من الجثث والجرحى في ساحة المعركة ووجود تمييز في الإسعاف والإخلاء الطبي الذي اتضح في الحالات التي كان يتم نقلها صوب المحافظات الجنوبية والأخرى التي كانت تترك في مستشفى المخا ووحدات الإسعاف الأولية.



سبـأ
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