محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يناقش احتياجات القطاع الصحي ويتفقد المستشفيات بالمحويت







ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل والمحافظ فيصل أحمد حيدر احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة .



واستعرض الاجتماع احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية وإمكانية توفير الدعم في ظل شحة الامكانات بسبب تداعيات العدوان والحصار .



وتطرق إلی جهود القطاع الصحي بالمحافظة في تقديم الرعاية والخدمات الصحية للمرضى ، ومكافحة الأوبئة والأمراض التي تهدد صحة المواطنين مثل الكوليرا والدفتيريا وغيرها .



إلی ذلك تفقد وزير الصحة ومحافظ المحويت المستشفی الجمهوري ، واستمعا من مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أمين حبيش ومدير عام المستشفی الدكتور عبدالناصر الذاري إلی شرح عن سير العمل في أقسام المستشفی المختلفة والصعوبات الماثلة في توفير الأودية والمحاليل والمستلزمات الطبية.. حيث ووجه وزير الصحة بتوسعة الطوارئ والعناية المركزة وتأهيل الكادر في المستشفى



كما اطلع الوزير والمحافظ على سير العمل في مركز الغسيل الكلوي ومستوی الخدمات المقدمة للمترددين عليه ، و احتياجاته من الأجهزة والمحاليل الطبية وأعمال الصيانة التي تضمن استمراره في تقديم خدماته للمرضی بالشكل المطلوب.



و تفقد وزير الصحة العامة والسكان ومحافظ المحويت سير العمل في عدد من المرافق والمراكز الصحية في مديريات شبام كوكبان والرجم وخميس بني سعد ، والخدمات والجهود المبذولة للعناية بالمرضی .



وأكد الدكتور المتوكل علی مضاعفة الجهود وتطوير مستوی الرعاية للمرضى بما يسهم في تخفيف الضغط علی مستشفيات العاصمة.



وأشاد بصمود القطاع الصحي في المحافظة ودوره الفاعل في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة ، مثمنا حرص الكوادر الطبية علی الارتقاء بالخدمات الصحية وتنفيذ الحملات لمكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة.



فيما ثمن محافظ المحويت جهود وزارة الصحة وتلمسها لاحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة وتوفير الدعم بما يضمن تسيير عمل المستشفيات والمراكز الصحية والارتقاء بالخدمات الصحية في المحافظة.



كما اطلع وزير الصحة على الوضع الوبائي للملاريا في مديرية بني سعد ، ووجه برنامج مكافحة ودحر الملاريا وقطاع التخطيط بالوزارة بسرعة تنفيذ التدخلات العاجلة لمكافحة الملاريا بالمديرية وتوفير الأدوية الخاصة به.



حضر الاجتماع والزيارات أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الدكتور علي الزيكم.



سبأ [04/يونيو/2018] المحويت – سبأ:سبأ