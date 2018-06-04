محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين صرف المساعدات الغذائية لمعلمي أمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية صرف المساعدات الغذائية لمعلمي ومعلمات أمانة العاصمة المقدمة من الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن ).



تستهدف المساعدات 10 آلاف و 636 معلماً ومعلمة بأمانة العاصمة على مدى ثلاثة أيام .



وفي التدشين بمدرسة نشوان الحميري بصنعاء القديمة ثمن مدير مشروع التغذية المدرسية حمود الأخرم جهود شركة الاتصالات تيليمن في دعم معلمي أمانة العاصمة من خلال تقديم سلة غذائية للتخفيف من الأعباء المعيشية سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن .



ونوه بالشراكة القائمة بين المشروع وشركة تيليمن ، داعياً إلى تضافر جهود جميع الداعمين المحليين والخارجيين لما من شأنه الاسهام في التخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الشعب اليمني .



من جانبه أكد المدير التنفيذي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن الدكتور علي نصاري حرص الشركة على الاسهام في دعم المعلمين لدورهم الوطني في بناء أجيال المستقبل متجاوزين كل التحديات المعيشية التي أفرزتها المرحلة الراهنة .



وأوضح أن عملية التوزيع تتم وفقاً للكشوفات المعتمدة من مكتب التربية والتعليم بالأمانة.



حضر التدشين عدد من قيادات مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية والشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن ومكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة

سبأ [04/يونيو/2018]سبأ