[04/يونيو/2018]
عمران - سبأ:
نظمت إدارة أمن محافظة عمران اليوم فعالية إحياءً لأربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد بحضور المحافظ الدكتور فيصل جعمان.
وأكد المشاركون المضي على درب الرئيس الشهيد ومشروعه الوطني " يد تحمي ويد تبني " والاستمرار في دعم الجبهات بالرجال والغذاء.
وألقيت كلمات في الفعالية أشارت إلى أهمية توحيد الجبهة الداخلية والتصدي للمؤامرات الرامية إلى تمزيق النسيج الاجتماعي .
ودعت إلى ضرورة التوعية بالحشد للجبهات وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة .
حضر الفعالية مدير أمن المحافظة العميد عبدالله العربجي .
سبأ