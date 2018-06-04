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آخر تحديث: الإثنين، 04 - يونيو - 2018 الساعة 04:23:36م
تطهير عدد من المواقع وقتلى وجرحى من المرتزقة في عمليات عسكرية واسعة
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية واسعة انتهت بتطهير عدد من المواقع وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قيادات خلال الـ 24 ساعة الماضية .
ماتيس:مساعدة بيونج يانج تتوقف على خطوة لا رجعة فيها لنزع السلاح النووي
أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأحد أن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
تكريم الفائزين في بطولة الوحدة للفروسية بنادي وحدة صنعاء (مصحح)
اختتمت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز الحواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسية والهجن تحت شعار " خيولنا.. عودة على صهوة الوحدة والسلام".
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طيران العدوان يستهدف بغارتين حفار مياه في صعدة
[04/يونيو/2018]
صعدة - سبأ:
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي فجر اليوم غارتين على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء محافظة صعدة .
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الغارتين استهدفتا حفار مياه في منطقة آل عمار.
سبأ
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